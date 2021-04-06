Доходы национального публичного бюджета за январь-март составили 16,7 млрд леев – на 1,7 млрд больше, чем в прошлом году

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За первые три месяца 2021 года доходы национального публичного бюджета составили 16,7 млрд леев, увеличившись на 1,7 млрд леев по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Расходы составили 17,3 млрд леев, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года больше на 1,8 млрд леев. По данным Министерства финансов, исполнение национального публичного бюджета закончилось дефицитом в размере 563,4 млн леев. Остатки средств на счетах составных бюджетов национального публичного бюджета составили 8,3 млрд леев.

В то же время доходы госбюджета за первые три месяца 2021 года составили 10,5 млрд леев, увеличившись на 1,2 млрд леев по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет moldpres.md.

– Доходы, администрируемые Государственной налоговой службой, составили 5,0 млрд леев (+685,1 млн леев), а доходы, администрируемые Таможенной службой, составили 5,8 млрд леев (+413,5 млн леев). Расходы государственного бюджета исполнены на 11,7 млрд леев (+1,5 млрд леев). Исполнение государственного бюджета закончилось дефицитом в размере 1,2 млрд леев. Остатки средств на счетах госбюджета составили 5,3 млрд леев, – указывает цитируемый источник.

Все платежи за январь-март текущего года были профинансированы в полном объеме.

– Согласно Закону о государственных финансах и бюджетно-налоговой ответственности приоритетным является выполнение обязательств по обслуживанию внешнего и внутреннего государственного долга, а также выплате заработной платы, пенсий и социальных пособий. Мы также подтверждаем, что отсутствуют риски неисполнения утвержденных в бюджете приоритетных расходов, учитывая тот факт, что бюджет имеет достаточные финансовые ресурсы и постоянно обеспечивает разумное управление ликвидностью, – говорится в сообщении для прессы Министерства финансов.

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