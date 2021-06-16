Доходы и расходы бюджета государственного соцстрахования в этом году значительно выросли

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За 5 месяцев текущего года в бюджет государственного социального страхования поступили доходы на общую сумму 12 171,1 млн леев, что составляет 45,9% от установленного годового плана.

Взносы на обязательное государственное социальное страхование составили 6 220,7 млн леев – 41,3% от годовой суммы в 15 080,1 млн леев. По сравнению с соответствующим показателем за аналогичный период прошлого года сумма взносов государственного социального страхования увеличилась на 720,1 млн леев (+13,1%). Также в бюджет государственного социального страхования поступили 108,8 млн леев, из которых большая часть (107,2 млн леев) приходится на единый налог, взимаемый с резидентов парков информационных технологий, передаёт moldpres.md.

В соответствии с запросами на финансирование были совершены перечисления из государственного бюджета на сумму 5 787.6 млн леев, из которых:

3 607,6 млн леев предназначены для выплаты социальных пособий и других выплат, которые в соответствии с законодательством финансируются из государственного бюджета. Это составило 48,9% от годовой суммы в 7 375,5 млн леев (в аналогичном периоде предыдущего года было на 523,1 млн леев – +17,0%);

2 180.0 млн леев предназначены для покрытия дефицита собственных доходов бюджета государственного социального страхования, который составил 59,1% от годовой суммы (3687,7 млн леев).

Общие расходы бюджета государственного социального страхования в отчетном периоде были выполнены в размере 11 533,7 млн леев – 43,7% от установленного годового плана в 26 400,5 млн леев. По сравнению с соответствующим показателем за тот же период 2020 года объем расходов бюджета государственного социального страхования вырос на 1 612,5 млн леев (+16,3%).

За 5 месяцев текущего года общие доходы превысили общие исполненные расходы бюджета государственного социального страхования на 583,5 млн леев. Остаток средств в бюджете государственного социального страхования на 1 июня 2021 года составил 583,9 млн леев.

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