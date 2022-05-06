Доходы госбюджета с начала года составили 27,1 млрд леев

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За первые четыре месяца текущего года в госбюджет поступило 27,1 млрд леев, что на 4,5 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы составили 29,5 млрд леев, что на 4,7 млрд леев больше показателей того же периода 2021 года.

По данным Минфина, исполнение госбюджета завершилось с дефицитом в размере 2,4 млрд леев, а остатки средств составили 8,8 млрд леев, передает moldpres.md.

– Доходы государственного бюджета в отчётный период составили 17,3 млрд леев, увеличившись на 3,3 млрд леев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы, находящиеся в ведении Государственной налоговой службы, составили 8,2 млрд леев, а в ведении Таможенной службы – 9,8 млрд леев. По сравнению с тем же периодом 2021 года доходы увеличились на 1,8 млрд леев, — указывает источник.

Расходы госбюджета исполнены на сумму 20,5 млрд леев, что на 3,5 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Исполнение госбюджета закончилось с дефицитом в 3,2 млрд леев, а остатки средств на счетах госбюджета составили 5,2 млрд леев.

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