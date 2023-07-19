Доходы банков Молдовы от курсовой разницы в январе-мае 2023 года составили 587,9 млн леев

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Это на 56 млн (8,7%) меньше в сравнении с тем же периодом 2022 года.

Согласно данным Нацбанка Молдовы, самую большую прибыль от курсовой разницы в первые 5 мес. 2023 г. получил maib. Она составила 169,74 млн леев против 189,27 млн леев за тот же период годом ранее. OTP Bank расположился на 2-ом месте по указанному выше показателю. В январе-мае 2023 г. он получил доходы от курсовой разницы в сумме свыше 105,56 млн леев, тогда как за тот же период годом ранее этот показатель составлял 100,86 млн леев. 3-е место занял Moldindconbank, у которого аналогичные доходы за январь-май 2023 г. сложились в сумме 83,64 млн леев против 91,98 млн леев за тот же период 2022 г.

Далее по показателю доходов банков от курсовой разницы в январе-мае 2023 г. следуют: Victoriabank – 77,86 млн леев (в январе-мае 2022 г. – 98,36 млн), FinComBank – 48,73 млн леев (40,78 млн), ProCreditBank – 22,57 млн леев (30,21 млн), Eximbank – 20,64 млн леев (24,6 млн), BCR Chisinau – 18,33 млн леев (21,35 млн), Comerțbank – 16,68 млн леев (11,35 млн), Energbank – 12,23 млн леев (18,28 млн), EuroCreditBank – 11,97 млн леев (16,88 млн), пишет infomarket.md.

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