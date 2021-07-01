Доходов нет, но деньги жертвуют: Налоговая служба проверит “спонсоров” ПДС

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Центральная избирательная комиссия обратится в Государственную налоговую службу в связи с тем, что у многих “спонсоров” политических партий за последние годы не было ни единого официального источника дохода.

По данным ЦИК, речь идёт о 169 гражданах без доходов или с доходами ниже, чем пожертвованная сумма. 18 из них “спонсировали” ПДС, 9 – блок “Ренато Усатый”, 4 – партию ” AUR”, по 2 – ППДП и Партию развития и объединения Молдовы, один – партию “Шор”, пишет sinteza.org.

Государственной налоговой службе предстоит проверить источники их доходов для внесения пожертвований.

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