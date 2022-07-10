“Догнала” Volkswagen: в результате аварии пострадали два человека

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ДТП произошло накануне в Терновке.

Жительница села на своём авто двигалась в сторону Бендер. Автоледи не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с микроавтобусом Volkswagen. По словам 38-летнего мужчины, он остановился, чтобы пропустить пешехода, переходившего дорогу по “зебре”.

Очевидцы аварии вызвали правоохранителей и скорую помощь. В больницу доставили 36-летнюю водителя легковушки и 63-летнюю пассажирку. У последней врачи диагностировали перелом ключицы. Пенсионерку госпитализировали в травматологическое отделение.

Автоледи рассказала: во время движения увидела, как на пешеходном переходе внезапно появился человек. Машина, которая ехала перед ней, резко затормозила, а она не успела среагировать.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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