Додон: Знание русского языка – большой плюс. Его нужно обязательно вернуть в школьную программу (ВИДЕО)

Додон: Знание русского языка – большой плюс. Его нужно обязательно вернуть в школьную программу (ВИДЕО)

Молдова – многонациональная страна,  в которой русский язык должен иметь особый статус. Об этом заявил Игорь Додон. Он выразил уверенность в том, что русский язык следует вернуть в школьную программу для обязательного изучения. 

– Мы должны сделать всё возможное, чтобы инструкции к лекарствам были на двух языках. Считаю ошибкой, когда 5-6 лет назад один из нынешних кандидатов на должность президента поменяла законодательство и исключила русский язык из школьной программы как обязательный для изучения. Они сейчас делают листовки на русском языке – вспомнили и начали говорить на русском языке. А почему вы шесть лет назад так боролись против русского языка? Сейчас вам нужны их голоса?

Я считаю, что русский язык нужно вернуть обязательным для изучения в школьную программу, потому что его знание для нас – плюс. Нужно, чтобы в школах было обязательным к изучению два языка: русский и иностранный на выбор. Это моя принципиальная позиция, я буду делать всё возможное для этого, – сказал он. 

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