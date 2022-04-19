Додон жёстко ответил Санду: Такая власть Молдове не нужна. 9 Мая – все вместе на Марш Победы!

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Пятый президент страны жёстко отреагировал на сегодняшние заявления Майи Санду о запрете георгиевской ленты.

– Госпожа президент Майя Санду, бороться с символами легче, чем бороться с бедностью? Легче делить людей на “хороших” и “плохих”, чем поднять зарплаты и снизить цены? Легче ввести цензуру, чем договориться о дешёвом газе, отремонтировать дороги и помочь аграриям? Вам не стыдно использовать конфликт на Украине ради своего политического рейтинга? Не стыдно манипулировать общественным мнением и отвлекать внимание граждан от настоящих социальных проблем, когда люди едва выживают? – возмутился Игорь Додон.

“Не забывайте, дамы и господа из ПДС, за какие обещания вас избрали в президентуру и парламент. Где ваши дела? Где конкретные факты?” – добавил он.

– Поезжайте в районы, сёла, и вы увидите, что граждане хотят досрочных выборов, и президентских, и парламентских, потому что больше не могут терпеть хаос и вашу безответственность. Молдаване боятся, что враждебными высказываниями, с которыми вы, госпожа Майя Санду, выступаете в последнее время, вы втянете Молдову в конфликт и войну. Нашей стране не нужны такие агрессивные мессаджи, нашей стране не нужна такая власть, не имеющая ничего общего с нашими национальными интересами. И я думаю, что эти сумасшедшие времена, которые вы породили, нужно превратить в нормальные времена. Путём проведения новых выборов, как можно скорее. Или вы уже боитесь досрочных? 9 Мая – все вместе на Марш Победы! – подытожил Игорь Додон.

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