Додон – “жёлтым”: Какие перемены вы можете дать людям, если вы творили в Молдове самый большой беспредел? (ВИДЕО)

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Коммунисты и социалисты никогда не меняли свои позиции, принципы и ценности. “Мы красными были, красными остались”, – отметил в рамках встречи с жителями Фалешт Игорь Додон. В то же время партия “жёлтых” “Действие и солидарность” появилась в результате ребрендинга “зелёной” ЛДПМ, но в списке “жёлтых” – все бывшие “зелёные”, отметил он. Этот ребрендинг теперь хотят повторить в правительстве и парламенте, считает Додон.

– Филат с его партией “зелёных” был у власти с 2010 по 2016 годы. Они участвовали в краже миллиарда, сдали аэропорт. Когда их хозяева из-за рубежа поняли, что этот политический “товар” больше “не продаётся”, они подумали, что нужно что-то поменять, чтобы люди снова поверили. Поменяли цвет, нашли внутри лидера – Майю Санду, вложили деньги, сделали её президентом, и теперь хотят сделать этот “желтый” ребрендинг в правительстве и парламенте, – сказал Додон.

Председатель ПСРМ задаётся вопросом: какие перемены обещают людям “жёлтые”, если всё это время они были у власти и ничего хорошего не сделали?

– Самый большой беспредел в этой стране творили вы, не кто-то другой. Вы были министрами, депутатами, обеими руками голосовали за кражу миллиарда, – напомнил он.

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