Додон: Жёлтая диктатура Санду и ПДС падёт по собственной глупости. Победа будет за нами!

Игорь Додон обратился с посланием к гражданам. Он поблагодарил их за моральную поддержку, оказанную ему в последние дни, отметив, что “всегда знал, что могу на вас положиться”.



– Хочу призвать вас твёрдо стоять на позициях и далее, потому что давление режима может расти, в том числе на Партию социалистов и на другие оппозиционные силы, но мы выстоим, потому что мы сильнее и потому что всё больше людей в Молдове понимают, что правда на нашей стороне. Всё больше людей понимают, что мы живём в ненормальные времена, которым нужно навсегда положить конец и вернуться к нормальной жизни.

Хочу заверить вас в том, что окончательная политическая победа будет за нами, за оппозицией. И если ещё неделю назад кто-то в этом сомневался, события последних трёх дней показали, что режим слаб и что он в агонии. Власть может только пугать людей и допускать другие злоупотребления, осуществлять давление через подконтрольную юстицию. Но долго так продолжаться не сможет, потому что заказанные ими дела стерильны, а недовольство общества хаосом, высокими ценами и бедностью растёт ото дня ко дню.

Некоторые диктаторские режимы падают по собственной глупости. Это случай и жёлтой диктатуры, установленной Майей Санду и ПДС. Они падут по собственной глупости. И уже всё больше людей понимают это.

Хочу также объявить, что пока мне запрещено свободно общаться с многими из тех, с кем я хотел бы поговорить. Поэтому я не буду пытаться с вами связаться и прошу вас не пытаться делать это. Придёт время, когда это станет возможным. Придёт время, когда многие вещи станут возможными, а молдавское общество снова сможет свободно думать и говорить. Эти времена близки.

Всё будет хорошо! Победа будет за нами! У Молдовы есть будущее! – подчеркнул Игорь Додон.