Додон – жителям Унген: Наша команда намерена добиться процветания страны и лучших условий жизни граждан

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Первая встреча Игоря Додона в Унгенском районе состоялась в Доме культуры села Костулень с жителями данного населенного пункта, а также сёл Мэкэрешть и Валя Маре. Председатель ПСРМ отметил повышенный интерес людей к судьбе страны, которая решится на досрочных парламентских выборах 11 июля. Во встрече приняли участие порядка 130 граждан, которые активно включились в дискуссию.

Главными обсуждаемыми темами стали ситуация в регионе, внедренные инфраструктурные проекты и те, которые предстоит реализовать, а также проблемы, с которыми сталкиваются граждане. Люди высказали свою признательность за ремонт дорог, осуществлявшийся в рамках программы „

Хорошие дороги для всех”, запущенной во время президентского мандата Игоря Додона, а также за проекты, реализованные в населенных пунктах при поддержке социалистов. Речь идет о ремонте Дома культуры в селе Валя Маре, на который было выделено 150 тыс. леев, расширение газораспределительной сети в сёлах Костулень и Валя Маре за счет финансирования Унгенским районным советом в размере 500 тыс. леев. По инициативе парламентской фракции ПСРМ было выделено 890 тыс. леев на строительство крыши детсада в селе Костулень, а в рамках проектов Национального экологического фонда в селе Мэкэрешть был реализован проект по обеспечению питьевой воды в сумме 1 млн. леев. Из Национального фонда развития сельского хозяйства и окружающей среды в селе Мэкэрешть были приобретены технические средства и оборудование для уборки снега на сумму 504800 леев.

– Наша команда решительно настроена в дальнейшем работать для процветания страны, чтобы обеспечить людям лучшие условия жизни. Вместе мы победим! – заверил граждан Игорь Додон.

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