Додон – женщинам Молдовы: Вы делаете нашу Родину лучше, красивее и сильнее!

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​15 октября отмечается Международный день сельских женщин. В связи с этим Игорь Додон направил девушкам и женщинам, живущим и работающим в сельской местности, свои самые искренние и сердечные поздравления с праздником.

– Я хочу выразить вам свое безграничное уважение, поблагодарить за вашу заботу и труд, за добро и тепло, которое вы отдаете нашей любимой молдавской земле. Вы свято храните молдавские традиции и обычаи. Вы поддерживаете огонь в семейных очагах на нашей земле. Вы – красота и любовь Молдовы. Вы деятельны, активны и умны. Вы делаете нашу Родину лучше, сильнее и красивее, – отметил он.

У Международного дня сельских женщин очень важное предназначение. В 2008 году ООН учредила его, чтобы привлечь внимание всего мира к вашим проблемам, правам и потребностям.

– Мы ценим и любим вас и будем делать все, чтобы сделать вашу жизнь лучше, комфортнее, обеспеченней. Спасибо вам за безоговорочную преданность делу, полное участие и упорный труд во имя процветания сел и коммун в Молдове. Вы их пульс и сердце. Вы – настоящая душа наших сёл. В этот прекрасный день желаю вам крепкого здоровья, исполнения всех надежд, мира, добра и согласия вашим семьям и односельчанам! Спасибо вам, наши нежные и ласковые! Спасибо вам, наши сильные! – подытожил независимый кандидат в президенты.

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