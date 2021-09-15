Додон: “Железную дорогу” нужно спасать. Это стратегическое предприятие (ВИДЕО)

Додон: “Железную дорогу” нужно спасать. Это стратегическое предприятие (ВИДЕО)

До 2009 года “Железная дорога Молдовы” была прибыльным предприятием и приносила государству дивиденды в десятки миллионов леев, однако с 2010 года её планомерно банкротили. Пандемия стала для ЖДМ новым ударом, отметил на заседании постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам председатель ПСРМ.  

– “Железную дорогу” нужно спасать. Это стратегическое предприятие, – сказал Игорь Додон. 

Лидер ПСРМ отметил, что пассажирские поезда в Молдове менее рентабельны, чем товарные, и если разделить их, как этого хочет ПДС, пассажирский железнодорожный транспорт без помощи государства автоматически обанкротится. Он также призвал не приводить в пример либерализацию авиарынка, потому что в результате этого государство осталось и без аэропорта, и без компании “Air Moldova”.

Додон также призвал найти средства на покрытие задолженностей по зарплатам сотрудников “Железной дороги Молдовы”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md