Додон: “Железную дорогу” нужно спасать. Это стратегическое предприятие (ВИДЕО)

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До 2009 года “Железная дорога Молдовы” была прибыльным предприятием и приносила государству дивиденды в десятки миллионов леев, однако с 2010 года её планомерно банкротили. Пандемия стала для ЖДМ новым ударом, отметил на заседании постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам председатель ПСРМ.

– “Железную дорогу” нужно спасать. Это стратегическое предприятие, – сказал Игорь Додон.

Лидер ПСРМ отметил, что пассажирские поезда в Молдове менее рентабельны, чем товарные, и если разделить их, как этого хочет ПДС, пассажирский железнодорожный транспорт без помощи государства автоматически обанкротится. Он также призвал не приводить в пример либерализацию авиарынка, потому что в результате этого государство осталось и без аэропорта, и без компании “Air Moldova”.

Додон также призвал найти средства на покрытие задолженностей по зарплатам сотрудников “Железной дороги Молдовы”.

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