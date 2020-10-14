Додон: Желание каждого из нас — жить в красивом, комфортном городе. Мы достигнем этой цели! (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон с удовольствием и радостью принял участие в торжествах, посвященных Храмовому празднику Кишинёва. Сегодня исполнилось 584 года со дня первого документального упоминания молдавской столицы.

– В этом году Храмовый праздник Кишинёва мы празднуем скромнее, чем обычно. Сказываются ограничения, введенные из-за пандемии. Но, несмотря ни на что, настроение у людей хорошее. Маски часто скрывают улыбки, но по глазам видно, что кишинёвцы улыбаются, – отметил независимый кандидат в президенты. Он поблагодарил всех организаторов и особенно мэра столицы Иона Чебана за то, что, несмотря на ограничения, была создана праздничная атмосфера, а мероприятия – отлично организованы.

– Желание каждого из нас – жить в красивом, комфортном городе с зелеными насаждениями, современной инфраструктурой, детскими площадками и развитой сферой услуг. Мы работаем в этом направлении и совместными усилиями достигнем цели! Вместе мы справимся! – подчеркнул Додон.

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