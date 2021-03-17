Додон: Завтра призовём всех депутатов присоединиться к новому парламентскому большинству

Додон: Завтра призовём всех депутатов присоединиться к новому парламентскому большинству

В четверг, 18 марта, на пленарном заседании парламента ПСРМ, фракция с наибольшим количеством депутатов, выдвинет нового кандидата на пост премьер-министра. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Игорь Додон. 

– Мы призовем всех депутатов, все парламентские группы присоединиться к новому парламентскому большинству, – добавил он. 

Напомним, ранее Игорь Додон назвал указ Майи Санду о выдвижении кандидатом в премьеры Игоря Гросу ошибкой. Сегодня социалисты оспорили его в КС.

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