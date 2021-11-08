Додон: Защита семейных ценностей и помощь семьям были и остаются приоритетом для ПСРМ и для меня (ФОТО)

В продолжение сегодняшней рабочей поездки по стране Игорь Додон отправился в райцентр Новые Анены, где проходит празднование Храма города. Председатель ПСРМ поздравил несколько супружеских пар-долгожителей, выразив им восхищение за ту любовь, верность, терпение и взаимоуважение, что они пронесли сквозь десятилетия.

– Подчеркнул, что защита семейных ценностей и помощь семьям были и остаются приоритетом для партии и меня лично, – отметил Додон.

Кроме того, в качестве президента Шахматной федерации Молдовы он посетил детский мини-турнир с участием 10 юных шахматистов. Игорь Додон пожелал ребятам успехов и поблагодарил их за любовь к шахматам.





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