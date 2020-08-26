Додон: Зарплаты работников системы образования должны быть удвоены (ВИДЕО)

Додон: Зарплаты работников системы образования должны быть удвоены (ВИДЕО)

По инициативе главы государства уже было принято и внедряется решение об удвоении зарплат медицинских работников. В будущем году, считает президент, вырасти в два раза должны и выплаты работников системы образования. Игорь Додон намерен выступить с соответствующей инициативой. 

Об этом он заявил в рамках передачи на общественном телеканале.

– Думаю, что будет правильным, чтобы зарплаты работников системы образования выросли вдвое. Это решение не сегодняшнего дня, а для будущего года, но я думаю, что выступлю с такой инициативой, – сказал он.

Игорь Додон выразил надежду на то, что это станет дополнительной мотивацией для молодых специалистов. Он также добавил, что после соответствующего решения для медиков в районные больницы поступили десятки заявлений о приеме на работу.

– Это два ключевых сектора, и мы должны инвестировать в них, – добавил он. 

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