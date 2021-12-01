Додон: Западу нужна нестабильность в Приднестровье, чтобы насолить России (ВИДЕО)

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Председатель ПСРМ уверен: все конфликты, которые происходят на постсоветском пространстве, либо их разморозка нужны только Западу, чтобы насолить России и создать вокруг неё пояс нестабильности. Это касается и Приднестровья. Заявление было сделано в рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове”.

– Вопрос в том, хватит ли нам, маленьким странам, мозгов не стать пушечным мясом в этих играх. В последние годы, когда я был президентом, нам удавалось не лезть в эти конфликты. Мы никому не позволяли использовать нас против России, мы не присоединялись ни к каким санкциям. Нынешняя власть, к сожалению, не может продолжить то, что мы делали. Они участвуют в каких-то антироссийских платформах, делают другие заявления. И, конечно, это чревато для нас. Пока что идёт холодная геополитическая война, на уровне каких-то деклараций и санкций. Горячей фазы нет. Но я очень опасаюсь, что некоторые лица на Западе хотят, чтобы здесь была горячая фаза, дестабилизация, – отметил Додон.

Председатель ПСРМ не исключает, что именно для этого к власти привели Майю Санду и ПДС. В любом случае, уверен он, цель – явно не благополучие молдавского народа. Что касается красивых деклараций о дружбе с Россией, то об этом, напомнил Додон, после прихода к власти в Украине заявлял и Владимир Зеленский, однако сегодня ситуация обстоит иначе.

– Там запрещают российские СМИ, российских политиков сажают в тюрьму и т. д. У нас нынешние правители тоже говорят, что мы должны дружить с Россией. Мир, любовь и т.д. Но пока что это только заявления, а конкретные шаги мы видим другие, – подытожил он.

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