Додон: Западные кукловоды приказали Санду уничтожить Молдову (ВИДЕО)

Додон: Западные кукловоды приказали Санду уничтожить Молдову (ВИДЕО)

Майя Санду и ПДС захватили Молдову и намерены уничтожить её по указке западных кукловодов. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон. 

– Плахотнюк захватывал госучреждения, чтобы их контролировать, а Санду – чтобы всё разрушить. Под внешним влиянием они разрушают всё в этой стране. Если так продолжится, будет очень тяжело. Сейчас в стране полный бардак, коррупции даже больше, чем при Плахотнюке. Чтобы привести всё в норму после них, понадобится 2-3 года, – сказал он. 

Игорь Додон добавил, что “нужно принудить эту власть уйти”.

– Нужны досрочные выборы. А для этого все должны объединиться. Иначе ситуация будет только ухудшаться. Пик этих сложностей будет осенью. Народ может просто взорваться, – подытожил он. 

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