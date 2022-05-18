Додон: Западные кукловоды приказали Санду уничтожить Молдову (ВИДЕО)

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Майя Санду и ПДС захватили Молдову и намерены уничтожить её по указке западных кукловодов. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон.

– Плахотнюк захватывал госучреждения, чтобы их контролировать, а Санду – чтобы всё разрушить. Под внешним влиянием они разрушают всё в этой стране. Если так продолжится, будет очень тяжело. Сейчас в стране полный бардак, коррупции даже больше, чем при Плахотнюке. Чтобы привести всё в норму после них, понадобится 2-3 года, – сказал он.

Игорь Додон добавил, что “нужно принудить эту власть уйти”.

– Нужны досрочные выборы. А для этого все должны объединиться. Иначе ситуация будет только ухудшаться. Пик этих сложностей будет осенью. Народ может просто взорваться, – подытожил он.

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