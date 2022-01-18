Додон: Запад запретил ПДС привозить в Молдову “Спутник” (ВИДЕО)

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Игорь Додон уверен, что в Молдове до сих пор нет обещанной властями партии “Спутника” исключительно из-за геополитики. Правительство, считает он, получило указание от западных кураторов привозить в страну только их вакцины, а не ожидаемую сотнями тысяч граждан российскую прививку. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

Додон назвал это преступлением против молдавских граждан.

– Я уже говорил, что если бы был миллион доз вакцины “Спутник”, в течение нескольких месяцев провакцинировались бы все. Многие граждане доверяют именно “Спутнику”. Но власти не хотят его завозить, потому что американцы сказали завозить только их вакцины. Они не плохие, люди должны иметь доступ ко всем видам вакцин. Я был вынужден вакцинироваться в РФ, потому что хотел привиться именно “Спутником”, – добавил Игорь Додон.

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