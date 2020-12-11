Додон: Запад не разрешил “АКУМ” поддержать инициативу социалистов о люстрации (ВИДЕО)

Додон: Запад не разрешил “АКУМ” поддержать инициативу социалистов о люстрации (ВИДЕО)

Представители блока “АКУМ” больше всех “кричали” о необходимости деолигархизации и снятия с должностей ставленников Владимира Плахотнюка. Однако теперь, когда социалисты зарегистрировали в парламенте проект Закона о люстрации, “правые” пошли на попятную. Игорь Додон объяснил, почему это произошло. 

– Ответ очевиден. Им так сказали с Запада. Михалко сказал: «Нельзя. Даже если вор, нельзя его выгонять. Сукин сын, но наш». Так не пойдёт. Если вы говорите о деолигархизации, давайте следовать этому. Руководство Нацбанка и всех остальных нужно снять. Мы будем отстаивать этот законопроект, посмотрим, как за него проголосуют в парламенте, – сказал он. 

Ранее и председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ заявил, что депутаты “АКУМ” отозвали свою инициативу по этому поводу по указке извне.

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