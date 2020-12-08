Додон: Заявления Санду вписываются в повестку НАТО

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От заявлений Майи Санду против России и Приднестровья могут пострадать граждане. Так считает Игорь Додон. В рамках передачи на частном телеканале он отметил, что декларации избранного президента “вписываются в повестку НАТО”.

– Санду может довести ситуацию до хаоса, – подчеркнул глава государства.

Игорь Додон также добавил, что поддержавший на выборах Майю Санду Ренато Усатый будет нести ответственность за всё её провалы.

– А их будет очень много, – подытожил он.

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