Додон: Заявления Санду вписываются в повестку НАТО

Додон: Заявления Санду вписываются в повестку НАТО

От заявлений Майи Санду против России и Приднестровья могут пострадать граждане. Так считает Игорь Додон. В рамках передачи на частном телеканале он отметил, что декларации избранного президента “вписываются в повестку НАТО”. 

– Санду может довести ситуацию до хаоса, – подчеркнул глава государства. 

Игорь Додон также добавил, что поддержавший на выборах Майю Санду Ренато Усатый будет нести ответственность за всё её провалы.

– А их будет очень много, – подытожил он. 

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Комментарии (1)

  1. Да Санду прямо как в кино: ещё даже не И.О. царя, а уже
    “ царский указ : послать войска и выбить крымского хана” ну конечно вместе с НАТО

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