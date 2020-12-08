Додон: Заявления Санду вписываются в повестку НАТО

От заявлений Майи Санду против России и Приднестровья могут пострадать граждане. Так считает Игорь Додон. В рамках передачи на частном телеканале он отметил, что декларации избранного президента “вписываются в повестку НАТО”.
– Санду может довести ситуацию до хаоса, – подчеркнул глава государства.
Игорь Додон также добавил, что поддержавший на выборах Майю Санду Ренато Усатый будет нести ответственность за всё её провалы.
– А их будет очень много, – подытожил он.
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Да Санду прямо как в кино: ещё даже не И.О. царя, а уже
“ царский указ : послать войска и выбить крымского хана” ну конечно вместе с НАТО