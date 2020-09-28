Додон: Заявления оппозиции о “фальсификациях” лишены логики. Видимо, они уже осознают, что проиграют (ВИДЕО)

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Заявления представителей некоторых партий о якобы готовящихся фальсификациях президентских выборов на участках за рубежом лишены логики. Об этом на брифинге для прессы этим утром заявил Игорь Додон. Глава государства отметил, что за решение по поводу количества участков за границей проголосовали 8 из 9 членов ЦИК, включая представителей оппозиции.



– В России будет открыто всего 17 участков. В Италии – 30, а всего в ЕС – более 86 участков. Поэтому говорить о создании более удачных условий на западе или на востоке нельзя, эти заявления просто лишены смысла. Мы понимаем, что, скорее всего, кто-то осознает, что, вероятно, проиграет выборы, и поэтому уже на данном этапе заявляет о фальсификациях. Хочу призвать наших внешних партнеров быть активными, чтобы было как можно больше наблюдателей и за рубежом, и внутри страны, – подытожил Игорь Додон.

Напомним, президентские выборы в Молдове пройдут 1 ноября.

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