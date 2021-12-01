Додон: Задача наших стран – тех, кто борется за сохранение суверенитета, – это единение! (ВИДЕО)

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“Первостепенной задачей является объединение усилий по сохранению идентичности перед лицом тех, кто хочет нас этого лишить. Поэтому в ближайшее время именно тема противостояния политической и духовной агрессии извне будет темой номер один в рамках сотрудничества наших партий и парламентских фракций”, – заявил Игорь Додон, выступая на видеоконференции, посвященной 20-летию Всероссийской политической партии “Единая Россия”.

– Настоящая борьба за независимость и суверенитет наших государств начинается именно сегодня. И это касается всех стран, которые хотят сохранить себя в истории. Потому общая задача наших стран – тех, кто борется за сохранение суверенитета, – это единение! Только совместными усилиями мы сможем защитить свои страны. Только вместе мы сумеем отстоять нашу независимость и суверенитет! – подчеркнул председатель ПСРМ.

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