Додон: Задача №1 после выборов – срочно утвердить правительство (ВИДЕО)

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Сразу после выборов в срочном порядке должно быть утверждено правительство. Без функционального кабинета министров невозможно взять под контроль плачевную ситуацию с ценами и тарифами, отметил в рамках передачи на GRT Игорь Додон.

– Первая задача – утвердить правительство. После этого нужно будет принять несколько очень важных социальных инициатив, которые заблокировала Майя Санду: о повышении зарплат медработников, о повышении зарплат учителей, о защите местного производителя, отмена Закона о “краже века”, учреждение материнского капитала. Все эти законы уже готовы, их нужно просто принять и начинать выполнять, – подчеркнул председатель ПСРМ.

Додон добавил, что партии, которые пройдут по результатам выборов в парламент, должны будут сесть за стол переговоров, чтобы как можно скорее сформировать кабинет министров.

– Не надо откладывать, не надо играть в кошки-мышки с КС и т.д. 4 месяца. Нужно быстро. Утвердят результаты, и к концу июля – началу августа чтобы было правительство, чтобы мы взяли под контроль цены, ситуацию в экономике и в социальной части и начали решать проблемы, с которыми сталкиваются люди. У нас нет времени на раскачку, поэтому это нужно сделать быстро, до начала августа. Я думаю, что мы найдем решение, – сказал он.

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