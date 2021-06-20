Додон: Забота о местном производителе была и останется приоритетом для меня и нашей команды (ФОТО, ВИДЕО)

– Радует то, что в последние годы в том числе благодаря фестивалю, всё больше селян стали выращивать клубнику, и их продукция пользуется спросом как в стране, так и за рубежом. По приглашению мэра Садова Тудора Ангела принял участие в церемонии вручения премий лучшему производителю клубники, лучшему напитку, лучшей выпечке из клубники, за самую крупную ягоду и др. Отметил, что забота о местном производителе была и останется приоритетом для меня и нашей команды. Я всегда буду поддерживать организацию таких мероприятий, так как это хорошая возможность для продвижения нашей продукции, – подчеркнул председатель ПСРМ.