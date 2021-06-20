Додон: Забота о местном производителе была и останется приоритетом для меня и нашей команды (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Забота о местном производителе была и останется приоритетом для меня и нашей команды (ФОТО, ВИДЕО)
Вместе с министром сельского хозяйства, регионального развития и экологии Ионом Пержу Игорь Додон побывал сегодня на Шестом фестивале клубники и мёда, который традиционно проходит в родном селе председателя ПСРМ Садова. 

Додон приветствовал односельчан и гостей праздника и оценил самые ароматные и красивые сорта клубники, а также вкусную выпечку, напитки и местные блюда из этой ягоды.
– Радует то, что в последние годы в том числе благодаря фестивалю, всё больше селян стали выращивать клубнику, и их продукция пользуется спросом как в стране, так и за рубежом. По приглашению мэра Садова Тудора Ангела принял участие в церемонии вручения премий лучшему производителю клубники, лучшему напитку, лучшей выпечке из клубники, за самую крупную ягоду и др. Отметил, что забота о местном производителе была и останется приоритетом для меня и нашей команды. Я всегда буду поддерживать организацию таких мероприятий, так как это хорошая возможность для продвижения нашей продукции, – подчеркнул председатель ПСРМ. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md