Додон: За задержанием Стояногло стоит Санду. Она решила показать, кто в доме хозяин (ВИДЕО)

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Без прямой команды Майи Санду, которая контролирует все государственные учреждения в стране, никто не задержал бы Александра Стояногло. В этом уверен Игорь Додон. Председатель ПСРМ раскрыл на брифинге для прессы детали случившегося.

– Министр юстиции Сергей Литвиненко каждый день сидит до полуночи в президентуре. Приходит тайком, чтобы его никто не видел. Он координирует каждый шаг с Майей Санду. Никто ничего бы не сделал, если бы не было прямой команды от Санду, которая сейчас контролирует все государственные учреждения в стране. Отойти в сторону не получится. Санду решила показать, кто в доме хозяин, как это делал Плахотнюк, – сказал он.

Председатель ПСРМ обратил внимание на то, что делом Александра Стояногло занимаются те же прокуроры, которые “рулили” во времена Владимира Плахотнюка.

– Сменили синюю кепку на жёлтую и стали “хорошими людьми”. Но это те же, кто был во времена Плахотнюка, теперь они верно служат Санду. Плахотнюк был “папой”, теперь вот у нас появилась “мама”, и она решила запугать людей. Молдова стремительно превращается в захваченное государство, но эта ситуация быстро “взорвётся”, и тогда её ждёт та же участь, что и Плахотнюка, – подчеркнул Додон.

Он добавил, что таким образом Стояногло решили “закрыть рот”, чтобы он не рассказал о беззакониях руководства страны, а также для того, чтобы появилась возможность “заняться оппозицией”.

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