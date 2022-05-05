Додон: За провокациями в Приднестровье стоят те, кто хочет развязать войну в нашем регионе

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За провокациями в Приднестровье стоят те, кто хочет, чтобы в Молдове открылся второй фронт. Так считает Игорь Додон. Пятый президент страны отметил, что и западники, и многие украинские официальные лица ранее говорили, что нужно «бомбануть по Приднестровью».

– Это для того, чтобы здесь зажечь ещё одну горячую точку, чтобы была война и здесь, но это не нужно ни нам, на правом берегу, ни на левом берегу. Молдаванам это не нужно точно, я в этом уверен. Я не исключаю, что провокации будут и дальше, и они будут по нарастающей, и понятно, кто это делает. Я не хочу сваливать только на украинцев или на кого-то, но понятно, что это делают те силы, которые хотят развязать войну в этом регионе, и они почему-то торопятся, – сказал Додон.

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