Додон: За протестом фермеров стоят лидеры партий Санду и Нэстасе

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“Те, кто две недели назад ломал микрофоны в здании парламента – депутаты ПДС и ППДП – теперь заехали на тракторах на ступени законодательного органа”, – отметил Игорь Додон в своём еженедельном видеоблоге.

Глава государства подчеркнул, что на протесте фермеров выдвигаются не экономические, а политические требования. Если изначально аграрии просили изменения законодательства и денег, то теперь – отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

– Это позволяет мне ещё раз подтвердить, что за этим протестом стоят лидеры партий Майи Санду и Андрея Нэстасе. Те, кто две неделе назад ломал микрофоны в здании парламента – депутаты ПДС, ППДП – теперь заехали на тракторах на ступени законодательного органа, – сказал он.

Игорь Додон добавил, что экономические требования аграриев были выполнены депутатами – ставка НДС на сельхозпродукцию не изменится, а отрасли выделят дополнительные средства. Что касается политических требований, президент не думает, что фермеры должны быть заинтересованы в отставке правительства.

– Если кабинет министров уйдёт, кто тогда подготовит поправки в законодательство, чтобы дать еще 500 млн леев Фонду субсидирования? Если правительство отправлено в отставку, Закон о государственном бюджете изменить нельзя. Вы сами себя заблокировали, взяв политический лозунг “Долой правительство!”. Вы сами себе противоречите – с одной стороны хотите больше денег, с другой – немедленной отставки кабинета министров, – подчеркнул глава государства.

Он призвал фермеров отложить в сторону политику.

– Уважаемые аграрии, вы будете вспоминать правительство Кику и президентство Додона как лучшие времена. И не говорите, что я вас не предупреждал. Скоро, через несколько месяцев, через полгода, когда новый президент не станет вас слушать и не даст вам дополнительного субсидирования, вы вспомните мои слова, вспомните, как мы помогли вам в этом году впервые за 29 лет. Всё познаётся в сравнении, – подытожил он.

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