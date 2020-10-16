Додон: За последние 10 месяцев в Кишинёве было сделано больше, чем за 10-15 лет. Нам повезло с мэром (ВИДЕО)

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Независимый кандидат в президенты уверен в том, что большинство жителей муниципия видят происходящие в Кишинёве положительные изменения и понимают, что это – благодаря Иону Чебану.

– Давайте скажем честно: за последние 10 месяцев в Кишинёве было сделано больше, чем за последние 10-15 лет. Это хороший пример, положительный опыт по сравнению с другими городами и сёлами нашей страны…Я считаю нынешнего мэра профессионалом. Нам, кишинёвцам, вне зависимости от политических предпочтений, повезло. Конечно, проблем в Кишинёве очень много, их нужно решать. И они решаются профессиональной командой, – сказал он.

Додон отметил, что речь идёт о транспорте, ремонте дорог и тротуаров и о многом другом. Кандидат подчеркнул, что другие примары, которые были членами партий, находившихся у власти, этого не делали, тогда как Ион Чебан работает в единой команде с президентом, правительством и парламентом.

– Мы и дальше будем его поддерживать и сделаем всё возможное, чтобы мы гордились Кишинёвом, чтобы Кишинёв стал городом, где хочется жить, где безопасно выходить на улицу с детьми. В День города я побывал в 10-12 парках Кишинева: душа радуется, как там красиво и удобно для жителей. Для Кишинёва есть конкретные планы, мы будем дальше работать. И, самое важное, – мы работаем в команде, – подытожил он.

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