Додон выступил за увеличение объемов двусторонней торговли и за диверсификацию экономического сотрудничества с Австрией (ФОТО)

Игорь Додон получил сегодня верительные грамоты от нового посла Австрийской Республики в нашей стране Стеллы Аваллоне. В ходе беседы глава государства высоко оценил восходящую динамику молдавско-австрийских отношений.
– За прошедшие годы Австрия подтвердила свою поддержку Республики Молдова во всех сферах, а бывший посол Австрии в Республике Молдова госпожа Кристин Фрайлингер была награждена в сентябре этого года Орденом Почета в знак глубокой признательности за ее вклад в развитие и укрепление дружеских отношений. В то же время я выразил благодарность за гуманитарную помощь, предоставленную Австрией по просьбе нашей страны для борьбы с пандемией, – отметил он на своей странице в соцсети.
Стороны были единодушны во мнении, что между двумя странами есть неиспользованный потенциал для сотрудничества во всех областях. Игорь Додон выступил за увеличение объемов двусторонней торговли, а также за диверсификацию экономического сотрудничества.
– Хотя Австрия остается одним из основных иностранных инвесторов в Республике Молдова, мы выразили заинтересованность в привлечении новых австрийских инвестиций в нашу страну, учитывая, что Молдова предлагает множество возможностей. В конце беседы я пожелал новому послу Австрии в нашей стране успехов, заверив ее в полной поддержке и в нашей открытости к диалогу, – подытожил он.
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