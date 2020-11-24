Додон выступил за увеличение объемов двусторонней торговли и за диверсификацию экономического сотрудничества с Австрией (ФОТО)

Игорь Додон получил сегодня верительные грамоты от нового посла Австрийской Республики в нашей стране Стеллы Аваллоне. В ходе беседы глава государства высоко оценил восходящую динамику молдавско-австрийских отношений.

– За прошедшие годы Австрия подтвердила свою поддержку Республики Молдова во всех сферах, а бывший посол Австрии в Республике Молдова госпожа Кристин Фрайлингер была награждена в сентябре этого года Орденом Почета в знак глубокой признательности за ее вклад в развитие и укрепление дружеских отношений. В то же время я выразил благодарность за гуманитарную помощь, предоставленную Австрией по просьбе нашей страны для борьбы с пандемией, – отметил он на своей странице в соцсети.