Додон выступил за динамизацию торговли между Молдовой и Венгрией (ФОТО)

Додон выразил благодарность собеседнику за гуманитарную помощь, предоставленную правительством Венгрии нашей стране в борьбе с пандемией.

– В этом контексте подчеркнул, что мы ценим сохранение Республики Молдова в списке приоритетных государств, которым Будапешт оказывает помощь. Выразил удовлетворение позитивными изменениями в наших двусторонних отношениях и постоянным интересом венгерских деловых кругов и инвесторов к Республике Молдова. Призвал также к динамизации торговли, чтобы использовать существующий потенциал. По объему товарооборота Венгрия занимает 13-е место среди основных торговых партнеров Республики Молдова с долей 1,42% в общем объеме торговли нашей страны, – отмети президент на своей странице в соцсети.