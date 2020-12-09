Додон выступил за динамизацию торговли между Молдовой и Венгрией (ФОТО)

Игорь Додон провёл встречу с Петером Сийярто, министром иностранных дел и торговли Венгрии, который находится с рабочим визитом в Кишиневе. Глава государства приветствовал высокого гостя в нашей стране, отметив, что его приезд имеет особое значение, поскольку свидетельствует о готовности и общей приверженности укреплению привилегированных отношений между Молдовой и Венгрией.
Додон выразил благодарность собеседнику за гуманитарную помощь, предоставленную правительством Венгрии нашей стране в борьбе с пандемией.
– В этом контексте подчеркнул, что мы ценим сохранение Республики Молдова в списке приоритетных государств, которым Будапешт оказывает помощь. Выразил удовлетворение позитивными изменениями в наших двусторонних отношениях и постоянным интересом венгерских деловых кругов и инвесторов к Республике Молдова. Призвал также к динамизации торговли, чтобы использовать существующий потенциал. По объему товарооборота Венгрия занимает 13-е место среди основных торговых партнеров Республики Молдова с долей 1,42% в общем объеме торговли нашей страны, – отмети президент на своей странице в соцсети.
Кроме того, Игорь Додон выразил удовлетворение прекрасными отношениями между двумя государствами, которые достигли уровня стратегического партнерства, о чем свидетельствует насыщенная повестка встреч на высоком уровне, в том числе заметная частота двустороннего политико-дипломатического диалога в этом году.
После встречи президент вручил Петеру Сийярто высокую государственную награду – Орден Почета – в знак высокой оценки его существенного вклада в развитие сотрудничества между Молдовой и Венгрией.
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