Додон выступил на открытии 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ВИДЕО)

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Игорь Додон выступил сегодня вечером с речью в формате онлайн в ходе начавшейся 75-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященной юбилею всемирной организации.

Глава государства отметил, что 2020 год останется в истории человечества как год укрепления совместных усилий по преодолению глобальных вызовов. Президент выделил решающую роль ООН в решении или предотвращении множества глобальных проблем.

Кроме того, он подчеркнул, что Республика Молдова полностью поддерживает коллективные усилия по достижению целей, изложенных в Юбилейной декларации Генеральной Ассамблеи, и берет на себя обязательство внести свой вклад в общий ответ на основные вызовы, с которыми сталкивается ООН и международное сообщество.

Полный текст выступления представлен здесь.

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