Додон: Высший совет безопасности – не место для посиделок и кофе-брейков (ВИДЕО)

Додон: Высший совет безопасности – не место для посиделок и кофе-брейков (ВИДЕО)
Санду идёт “по следам” Плахотнюка. Так Игорь Додон прокомментировал скандальные назначения депутатов и представителей НПО в Высший совет безопасности. Председатель ПСРМ напомнил, как в своё время Влад Филат и Владимир Плахотнюк потребовали от Николая Тимофти включить в ВСБ политических лидеров, чтобы “быть в теме”. Майя Санду делает то же самое, констатировал Додон.  

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