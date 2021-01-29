Додон: Высший совет безопасности – не место для посиделок и кофе-брейков (ВИДЕО)

– Включает в Высший совет безопасности своих кумэтров или нанашей. Это что, семейный бизнес? Послушайте, что она говорит: “Если я захочу, я проведу заседание ВСБ без остальных, только с моими кумэтрами”. Так посиделки можно устроить дома, где-то ещё, а это Высший совет безопасности. Видя, как она издевается над некоторыми членами Совета, я бы на их месте на заседания вообще не ходил. Зачем устраивать ей пиар? – сказал Игорь Додон.