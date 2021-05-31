Додон – выпускникам: Всегда сохраняйте жажду к знаниям и любите страну, которая вырастила вас и дала образование

Сегодня ещё одно поколение учащихся прощается со школой и вступает на путь более зрелой и независимой жизни, полной свобод, но и множества обязанностей и испытаний. А для учителей и родителей «последний звонок» – приятный повод вспомнить о своих школьных годах, снова пережить положительные эмоции, ведь сердце радуется, когда мы видим, как вчерашние дети стали взрослыми, умными, с великими мечтами и уверенностью в завтрашнем дне. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон.
– Дорогие школьники, я желаю вам успешно сдать выпускные экзамены и продолжить учебу с такой же мотивацией и энтузиазмом, как вы делали до сих пор. И помните, что мы должны учиться всю жизнь, а не только в стенах школы или университета. Я хочу, чтобы вы всегда сохраняли жажду к знаниям и любили страну, которая вырастила вас и дала образование. Всегда уважайте своих учителей и родителей! – пожелал он.
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