Додон – выпускникам: Всегда сохраняйте жажду к знаниям и любите страну, которая вырастила вас и дала образование

– Дорогие школьники, я желаю вам успешно сдать выпускные экзамены и продолжить учебу с такой же мотивацией и энтузиазмом, как вы делали до сих пор. И помните, что мы должны учиться всю жизнь, а не только в стенах школы или университета. Я хочу, чтобы вы всегда сохраняли жажду к знаниям и любили страну, которая вырастила вас и дала образование. Всегда уважайте своих учителей и родителей! – пожелал он.