Додон вылетает в Молдову со “Спутником” (ВИДЕО)

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В эти минуты Игорь Додон вылетает из Москвы на Родину с ценным грузом гуманитарной помощи – 142 тысячи доз вакцины от коронавируса Sputnik-V. Ещё 40 тысяч будут доставлены в следующей партии.

Помощь была предоставлена безвозмездно благодаря письму, которое Зинаида Гречаный направила российскому лидеру в конце февраля нынешнего года и договорённостей Игоря Додона с Президентом России Владимиром Путиным, с которым он обсуждал этот вопрос, еще будучи Президентом Республики Молдова.

– Благодарим наших российских партнеров за такую щедрую братскую помощь народу Молдовы! Российская Федерация – стратегический партнер, который всегда рядом с Молдовой! – подчеркнул Додон.

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