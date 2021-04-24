Додон вылетает в Молдову со “Спутником” (ВИДЕО)

Додон вылетает в Молдову со “Спутником” (ВИДЕО)
В эти минуты Игорь Додон вылетает из Москвы на Родину с ценным грузом гуманитарной помощи – 142 тысячи доз вакцины от коронавируса Sputnik-V. Ещё 40 тысяч будут доставлены в следующей партии. 

Помощь была предоставлена безвозмездно благодаря письму, которое Зинаида Гречаный направила российскому лидеру в конце февраля нынешнего года и договорённостей Игоря Додона с Президентом России Владимиром Путиным, с которым он обсуждал этот вопрос, еще будучи Президентом Республики Молдова.
– Благодарим наших российских партнеров за такую щедрую братскую помощь народу Молдовы! Российская Федерация – стратегический партнер, который всегда рядом с Молдовой! – подчеркнул Додон. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md