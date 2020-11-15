Додон: Выборы закончились. Сейчас нужно вернуться к повестке, которой от нас ждут люди (ВИДЕО)

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На брифинге для прессы Игорь Додон поблагодарил всех, кто проявил ответственность и мобилизовался для участия во втором туре президентских выборов. Независимый кандидат в президенты отметил, что явка сегодня превысила показатель второго тура выборов в 2016 году.

– По нашим расчётам мы лидируем с довольно большим отрывом внутри страны. Сейчас рано говорить о том, какие были нарушения, и смогли они или нет повлиять на исход выборов. Вне зависимости от результатов выборов мы должны проявить ответственность. Народ ждет от нас стабильности, чтобы мы справились с пандемией, чтобы и дальше платили пенсии, зарплаты, – сказал он.

В качестве неформального лидера ПСРМ Додон пообещал сделать всё возможное для того, чтобы предотвратить дестабилизацию, и выразил готовность сесть за стол переговоров. В то же время он подчеркнул, что в ближайшие 2-3 дня объявит об очень важных изменениях во внутренней политике страны.

– Выборы закончились. Нужно вернуться к повестке, которой от нас ждут люди, – подытожил Додон, призвав всех к спокойствию.

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