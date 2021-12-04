Додон: Выборы в Бельцах скомпрометированы и должны быть организованы снова!

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Постыдное и просто глупое злоупотребление – вот, что, по мнению Игоря Додона, совершили ПДС и ЦИК с выборами в Бельцах. Заслужила Марина Таубер стать примаром или нет, должны были решать избиратели, а не Майя Санду и её иностранные советники, уверен председатель ПСРМ. Об этом он пишет на своей странице в соцсети.

Проще продвигать демократию за границей, чем у себя в стране, не так ли, госпожа Майя Санду? Проще критиковать аналогичное злоупотребление Плахотнюка по отношению к Нэстасе, чем злоупотребление Санду по отношению к Таубер, не так ли, уважаемые послы? – задаётся риторическими вопросами Додон.

Всем здравомыслящим людям, считает он, понятно, что выборы в Бельцах скомпрометированы и должны быть организованы снова. В противном случае, избранный в это воскресенье примар будет нелегитимным. Помимо этого, на севере может возникнуть новый очаг напряжённости и гражданского неповиновения на пустом месте, из-за наглости некоторых узурпаторов, которые захватили сегодня все государственные учреждения.

Удивительно, как всего за 3-4 месяца правительство «хороших людей» умудрилось разозлить жителей и Приднестровья, и Гагаузии, и Бельц. Уверен, что на очереди и Кишинёв, потому что дерзость руководства ПДС не знает границ. Я думал, что после неправомерного ареста генерального прокурора, после газового кризиса, спровоцированного из-за глупости, ПДС и Майя Санду какое-то время не будут совершать подобные серьёзные ошибки, думал, что они будут более внимательными в своих действиях. Но, как оказалось, я их переоценил. Их глупость берёт верх, а захватнические аппетиты растут с каждым днём, – подытожил лидер ПСРМ.

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