​Додон: Выборы должны быть справедливыми, равными и транспарентными и пройти в строгом соответствии с законом!

​Додон: Выборы должны быть справедливыми, равными и транспарентными и пройти в строгом соответствии с законом!

Игорь Додон провёл сегодня рабочие встречи с двумя группами международных наблюдателей – от Парламентского собрания Союза России и Беларуси и Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, касающимся подготовки и проведения досрочных выборов в Парламент Республики Молдова, которые состоятся завтра, 11 июля.

Додон поблагодарил гостей за интерес, проявленный к нашей стране и внутриполитическим процессам. Была подчеркнута важность организации справедливого, равного и транспарентного голосования избирателей в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Молдова и международными стандартами и нормами.

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