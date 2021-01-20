Додон встретился с бывшим председателем КС: о чём шла речь (ФОТО, ВИДЕО)

Додон встретился с бывшим председателем КС: о чём шла речь (ФОТО, ВИДЕО)
Игорь Додон провел сегодня встречу с Думитру Пулбере – бывшим председателем Конституционного суда, ныне главой Комиссии по конституционной реформе. Стороны обсудили политическую ситуацию в стране, конституционные нормы, касающиеся компетенции парламента, правительства, президента страны, и необходимость их корректировки с учетом требований времени. 

Они также изучили ход работы Комиссии по конституционной реформе.
– Напомню, что летом 2020 года я подписал указ о создании специальной комиссии по конституционной реформе, чтобы начать процесс внесения изменений в устаревшее конституционное законодательство, применение которого привело к множеству случаев конституционного тупика, особенно в 2014-2020 годах, в отношениях между президентом, правительством и парламентом, а также к появлению феномена «политического туризма». Комиссия также рассмотрит выдвинутые мной инициативы по сокращению числа депутатов парламента, переходу к президентскому управлению и так далее, – отметил лидер ПСРМ на своей странице в соцсети. 

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