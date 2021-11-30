Додон: Всю ответственность за экономический спад и социальный геноцид несут Санду и ПДС (ВИДЕО, ФОТО)

– С сожалением отмечаем, что правительство отменяет все социальные блага, утверждённые социалистами в последние годы. Так, аннулирована индексация пенсии дважды в год, которая проводилась 1 апреля и 1 октября; отменяется выплата пенсионерам единовременной помощи дважды в год (в 2020 году – 700 леев в январе и 900 леев в октябре, в 2021 – 1000 леев на Пасху); повышается возраст выхода на пенсию. Что касается экономики, то ни одна из важных инфраструктурных программ, успешно реализованных правительством ПСРМ, не будет продолжена правительством ПДС в течение следующего года. Так, в законопроекте о госбюджете на 2022 год не предусмотрены средства на продолжение программы «Хорошие дороги для всех», в рамках которой в течение 2020-2021 годов были отремонтированы участки дорог во всех сёлах страны, – перечислил Додон на своей странице в соцсети.