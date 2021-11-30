Додон: Всю ответственность за экономический спад и социальный геноцид несут Санду и ПДС (ВИДЕО, ФОТО)

Игорь Додон созвал во вторник рабочее совещание с депутатами-социалистами. Участники встречи подробно проанализировали основные законопроекты, которые должны быть приняты в окончательном чтении в ближайшее время. Речь идёт о налогово-бюджетной политике, государственном бюджете и других социально значимых законах.
– С сожалением отмечаем, что правительство отменяет все социальные блага, утверждённые социалистами в последние годы. Так, аннулирована индексация пенсии дважды в год, которая проводилась 1 апреля и 1 октября; отменяется выплата пенсионерам единовременной помощи дважды в год (в 2020 году – 700 леев в январе и 900 леев в октябре, в 2021 – 1000 леев на Пасху); повышается возраст выхода на пенсию. Что касается экономики, то ни одна из важных инфраструктурных программ, успешно реализованных правительством ПСРМ, не будет продолжена правительством ПДС в течение следующего года. Так, в законопроекте о госбюджете на 2022 год не предусмотрены средства на продолжение программы «Хорошие дороги для всех», в рамках которой в течение 2020-2021 годов были отремонтированы участки дорог во всех сёлах страны, – перечислил Додон на своей странице в соцсети.
Кроме того, добавил он, отсутствуют меры поддержки бизнеса (в том числе на период пандемии). Отменена нулевая ставка реинвестированного налога на прибыль экономических агентов; субсидирование процентов по займам и кредитам, взятым экономическими агентами; снижение ставки НДС для гостиничного и ресторанного бизнеса; субсидирование рабочих мест за счет дополнительного финансирования заработной платы при трудоустройстве молодых кадров, граждан, находящихся за рубежом, и людей с ограниченными возможностями и т.д.
– Ни одно из предложений оппозиции не принято действующей властью. В этой ситуации очевидно, что мы не будем поддерживать эти проекты, и вся ответственность за экономический спад и социальный геноцид ляжет на плечи Президента Республики Молдова и ПДС, – подытожил председатель ПСРМ.
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