Додон: Всегда буду рядом с гражданами!

Додон: Всегда буду рядом с гражданами!

Пятый президент страны, председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон поблагодарил всех за поздравления и тёплые слова по случаю его дня рождения и пожелал гражданам крепкого здоровья, добрых помыслов и как можно больше радости рядом с близкими.

⁃ Обещаю всегда быть рядом с гражданами, какой бы ни была социальная или политическая ситуация. Сделаю всё возможное, чтобы преодолеть все невзгоды, обрушившиеся на нашу страну, вернуть Молдову на правильный путь, обеспечить её экономическое развитие и защиту суверенитета. Наши сограждане заслуживают лучшей жизни, и эти времена обязательно наступят! У Молдовы есть будущее, и оно будет гораздо лучше настоящего! – написал он на своей странице в соцсети.

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