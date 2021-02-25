Додон: Всегда буду реально помогать людям, а не «кормить» их предвыборными лозунгами! (ФОТО, ВИДЕО)

– Жители этих населенных пунктов очень признательны мне за оказанную поддержку, что выразилось в высоких результатах на прошедших президентских выборах. Хочу отметить, что село Марамоновка установило рекорд в Дрокиевском районе – 97% голосов за меня во втором туре. В Первомайском я получил 87%, а в селе Шурь – 61%. Поблагодарил жителей всех посещенных сегодня населенных пунктов района и обещал им дальнейшую посильную поддержку по наиболее острым проблемам, невзирая на сложную политическую ситуацию в стране. Я всегда буду помогать людям конкретными делами, а не «кормить» их предвыборными лозунгами! – подытожил он.