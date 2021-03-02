Додон: Все жители страны должны извлечь уроки из трагических событий 1992 года и приложить усилия для преодоления их последствий (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня, в День памяти погибших в вооруженном конфликте за сохранение независимости и территориальной целостности Республики Молдова, Игорь Додон вместе с депутатами парламента от Партии социалистов отправился в поселок Вадул-луй-Водэ, где они возложили цветы на мосту через реку Днестр, как каждый год, начиная с 2012-го. Социалисты отдали дань памяти погибшим и подчеркнули, что трагические события 1992 года, связанные с приднестровским конфликтом, стали самой мрачной и печальной страницей в новейшей истории Республики Молдова.

– Убежден, что все жители страны, независимо от политических убеждений, должны извлечь уроки из тех трагических событий и приложить усилия для преодоления их последствий, чтобы сохранить для потомков мирную, стабильную и процветающую страну. Кроме того, мы признательны миротворческим силам, которые оберегают мир и покой на берегах Днестра уже почти 30 лет. Вместе с тем, хочу напомнить, что в последнее время мы слышим опасные заявления от молдавских политиков, в том числе из аппарата нового президента. В связи с этим призываю всех политических деятелей воздержаться от подобных деклараций и действий, которые могут привести к эскалации обстановки на Днестре, – отметил лидер ПСРМ на своей странице в соцсети.

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