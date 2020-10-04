Додон: Все свои усилия, как и прежде, мы направим на помощь людям (ФОТО)

У нас бескрайние яблоневые сады, ухоженные деревья, на которых тяжелыми гроздьями висят вкусные, сочные яблоки – и всё это благодаря замечательным людям, которые как раз в эти дни заботливо собирают богатый урожай фруктов. Додон поблагодарил их за усердие и любовь к родной земле, а также за то, что не отчаялись в этот сложнейший год, омрачённый пандемией, засухой и экономическим кризисом.

– Подчеркнул, что мы помогали и будем поддерживать наше сельское хозяйство, несмотря на трудности. Все свои усилия, как и прежде, мы направим на помощь людям, – отметил он.

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