Додон: Все парламентские партии, кроме ПСРМ, против Закона о люстрации (ВИДЕО)

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У предложенного социалистами Закона о люстрации нет поддержки в парламенте. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон.

– Те, кто громче всех кричал и продолжает кричать о деолигархизации… Когда нужно покричать – они лучше всех. Но когда нужно заняться делом – они ни при чем. Они говорили, что нужно выгнать людей, назначенных при Плахотнюке. Мы предложили закон, давайте. Все парламентские партии, за исключением социалистов, категорически против. Вот их настоящее лицо. Но мы и дальше будем настаивать на этом законе, – сказал он.

Напомним, что предложенный социалистами Закон о люстрации предполагает отставку руководителей всех государственных учреждений, назначенных на должности в период режима Плахотнюка.

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