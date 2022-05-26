Додон: Все обвинения против меня сфабрикованы

Додон: Все обвинения против меня сфабрикованы

Пятого президента страны, почётного председателя ПСРМ, председателя Молдавско-Российского делового союза Игоря Додона доставили в суд сектора Чеканы, где сегодня решается вопрос об его аресте на 30 суток. Политику не дали возможность сделать заявления для прессы, Додон успел лишь сказать, что дело – политическое, а все обвинения против него сфабрикованы. 

Судьи заслушали политика за закрытыми дверьми, после чего Додона вывели из здания суда. В настоящее время заслушиваются прокуроры и адвокаты политика. У стен суда в это время сотни людей скандируют: “Свободу Додону!”.

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