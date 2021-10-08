Додон: Все на протесты! Единственное решение – отставка руководства в полном составе (ВИДЕО)

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Беспредел ПДС могут остановить только люди. Председатель ПСРМ призывает граждан массово выйти на протесты против действующего режима и потребовать отставки руководства страны в полном составе, так как это – единственное решение в сложившейся ситуации. Об этом он заявил в рамках брифинга для прессы.

– Протест не за Стояногло, а против роста цен, роста тарифов, протест аграриев, которые остались без рынка сбыта, чьи яблоки так и останутся мёрзнуть на деревьях. Протест общества против режима, против социального, экономического геноцида, а зимой, к сожалению, будет и энергетический геноцид, – сказал он.

Додон повторил, что воскресная акция будет без партийных флагов и лозунгов. Председатель ПСРМ считает, что все политические силы должны забыть старые обиды и создать единый фронт для спасения страны.

– В воскресенье будет первый протест. Это наше единственное решение – все на протест с единственным требованием: отставка руководства в полном составе. Замена одного министра на другого не спасёт ситуацию. Всех в отставку. Остановить их могут только люди – которые голосовали. Только вы можете это сделать. Не нравится вам Додон – я не буду подниматься на сцену, буду с людьми в толпе. Но иначе они не остановятся, пойдут дальше. У меня такое ощущение, что Санду нашла конспекты Плахотнюка, и идёт по тем же пунктам – захватит все госучреждения, разберётся с оппозицией, возьмётся за бизнес. “Хорошие времена” настали только для “жёлтых”. А кто не “жёлтый” – тех побьют, – добавил он.

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