Додон: Времена непростые, но с верой в Бога и рядом с близкими мы справимся!

Додон: Времена непростые, но с верой в Бога и рядом с близкими мы справимся!

Игорь Додон принял сегодня участие в литургии, проведенной в Кафедральном соборе столицы по случаю Покрова Пресвятой Богородицы. Он поздравил всех православных верующих с этим важным праздником. 

– Мы переживаем очень непростые времена: засуха, пандемия. Но я твёрдо уверен, что с верой в Бога и рядом с близкими мы справимся. Здоровья вам и вашим семьям! – сказал он. 

Додон также поздравил кишиневцев с Днем города, а также с тем, что у них наконец появился настоящий генпримар и хозяйственник.

– Думаю, что каждый видит те перемены, которые ежедневно происходят в столице нашей страны, – подчеркнул он, пожелав удачи Иону Чебану и его команде. 

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