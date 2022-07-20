Додон возглавил рейтинг политиков, Санду “скатилась” на 5 место, – опрос

Додон возглавил рейтинг политиков, Санду “скатилась” на 5 место, – опрос

Игорь Додон возглавил рейтинг политиков, чью деятельность граждане оценивают наиболее высоко. Почти половина населения – 48,4% – поставили ему наивысшие баллы. Это на 4% больше, чем в апреле. 

На втором месте расположился Ион Чебан, следом Владимир Воронин и Илан Шор. Майя Санду только на пятом месте – с апреля она потеряла 10%, сейчас её деятельность положительно оценивают 34%.

Опрос проводился с 6 по 18 июля фирмой IMAS по заказу компании Public Media. В исследовании приняли участие 1007 респондентов. Погрешность составляет +/-3,1%.

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